Члены Совета Безопасности ООН должны сделать все для поддержания мира и безопасности в Сирии, заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура в ходе заседания Совбеза о ситуации в сирийской Думе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.20 | комментариев: Де Мистура: Ближний Восток находится в моменте разлома Фото: ЕРА По его словам, "последние события в Сирии несут в себе небывалую опасность"."Ближний Восток находится в моменте разлома... Связались вместе интересы региональных держав", – отметил де Мистура.По его словам, члены Совбеза ООН должны сделать все для поддержания мира и безопасности в Сирии. Де Мистура добавил, что угроза международной безопасности как никогда остра, а ситуация с проведением химической атаки против мирного населения может повториться.7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп 8 апреля назвал главу Сирии Башара Асада "животным", заявил, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия, и предупредил, что за это "придется заплатить высокую цену".В Госдепе США отметили, что внимательно следят за тревожными сообщениями из Думы. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя сегодня в ходе заседания Совбеза заявил, что российскими специалистами факт применения зарина и хлора в Думе не подтвержден. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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