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Спецпосланник ООН о вероятной химатаке в Сирии: Последние события несут в себе небывалую опасность
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09.04.2018 23:49
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Члены Совета Безопасности ООН должны сделать все для поддержания
мира и безопасности в Сирии, заявил спецпосланник генерального
секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура в ходе заседания Совбеза
о ситуации в сирийской Думе. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Вчера 23.20 | комментариев: Де
Мистура: Ближний Восток находится в моменте разлома Фото: ЕРА
По его словам, "последние события в Сирии несут в себе небывалую
опасность"."Ближний Восток находится в моменте разлома... Связались
вместе интересы региональных держав", – отметил де Мистура.По
его словам, члены Совбеза ООН должны сделать все для поддержания
мира и безопасности в Сирии. Де Мистура добавил, что угроза
международной безопасности как никогда остра, а ситуация с
проведением химической атаки против мирного населения может
повториться.7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в
Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим
веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате
химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд
Трамп 8 апреля назвал главу Сирии Башара Асада "животным",
заявил, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность
Иран и Россия, и предупредил, что за это "придется заплатить
высокую цену".В Госдепе США отметили, что внимательно следят
за тревожными сообщениями из Думы. Представитель ведомства
Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой
режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие
атаки".Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя сегодня в
ходе заседания Совбеза заявил, что российскими
специалистами факт применения зарина и хлора в Думе не
подтвержден.
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