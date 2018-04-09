заявил, что Украина находится в приоритетах нового немецкого правительства, передает со ссылкой на .

"В понедельник я отправляюсь в Германию. Это одна из первых встреч нового немецкого правительства с госпожой канцлером (Ангела , - ред). Я очень благодарен за те приоритеты, которые она выставляет, что Украина очень высоко в приоритетах Германии. В качестве примера можно сказать, что в коалиционном соглашении немецкого правительства вопрос Украины, вопрос миротворцев является ключевым. Там буквально пять-шесть стран упомянуто и это очень символично такая приоритезация важности Украины для Германии, как лидера Европейского союза", - заявил он.

Порошенко и обсудят вопрос мира в Украине, миротворцев, поддержки реформ. Также они обсудят реализацию конкретных проектов в Украине.

У коаліційній угоді нового німецького уряду згадується лише декілька країн. І Україна - серед них. Вдячний Ангелі за те, що Україна перебуває дуже високо в пріоритетах Німеччини. pic.twitter.com/GOM0nRSFSR

— Петро Порошенко (@poroshenko) April 9, 2018

Напомним, Порошенко 10 апреля совершит визит в Берлин (Германия) для переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

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