Об этом американский руководитель заявил в понедельник, 9 апреля, на заседании в Белом доме. Трамп назвал применение химоружия «гнусной атакой».

«Мы примем некоторые важные решения в течение следующих 24—48 часов. Мы очень обеспокоены тем, что такие вещи происходят. Речь идет о человечности…» — сказал президент США.

«Была ли это Россия, Сирия, Иран или они все вместе — мы выясним это. Мы узнаем ответ довольно скоро», — заявил Трамп.

Также американский руководитель допустил возможность применения силы против Сирии, отметив, что «никакие варианты не исключаются».

Напомним, недавно силы президента Сирии Башара Асада, который поддерживается Россией, вновь применили химическое оружие против повстанцев в Думе в восточной Гуте. В результате атаки погибли не менее 150 человек. Всего же пострадали более 1000 людей.

При этом официально Россия отрицает информацию о химической атаке сирийской армии.

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