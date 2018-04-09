В Мар-дель-Плате шеститонный кит выбросился на пляж, видимо, страдая от неизлечимой болезни. Сотни местных жителей пытались спасти животное. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Вчера 23.20 | комментариев: В спасательной операции участвовали сотни жителей аргентинского города Мар-дель-Плата Скриншот: RT / YouTube Днем 9 апреля животное скончалось, сообщает El Ciudadano.К тому моменту его тело привязали к буксиру, который должен был вернуть животное в море во время прилива.До этого люди, сменяя друг друга, обматывали кита мокрой материей.ВИДЕО Видео: Canal 8 Mar del Plata / YouTube Ученые предупреждали, что "спасение" только ухудшало состояние животного. Профессор Рикардо Бастида рассказал местному порталу 0223.com.ar, что молодой кит, вероятно, был смертельно болен. В таких случаях эти млекопитающие нередко практикуют эвтаназию.Даже если бы кита удалось отбуксировать на глубину, он, скорее только, не смог бы плыть, сказал Бастида. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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