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В Аргентине двое суток пытались вернуть в море горбатого кита, выбросившегося на берег. Животное погибло
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09.04.2018 23:57
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В Мар-дель-Плате шеститонный кит выбросился на пляж, видимо,
страдая от неизлечимой болезни. Сотни местных жителей пытались
спасти животное. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке | Вчера 23.20 | комментариев: В спасательной операции
участвовали сотни жителей аргентинского города Мар-дель-Плата
Скриншот: RT / YouTube Днем 9 апреля животное скончалось, сообщает
El Ciudadano.К тому моменту его тело привязали к буксиру, который
должен был вернуть животное в море во время прилива.До этого люди,
сменяя друг друга, обматывали кита мокрой
материей.ВИДЕОВидео: Canal 8 Mar del Plata / YouTube
Ученые предупреждали, что "спасение" только ухудшало состояние
животного. Профессор Рикардо Бастида рассказал местному порталу
0223.com.ar, что молодой кит, вероятно, был смертельно болен. В
таких случаях эти млекопитающие нередко практикуют эвтаназию.Даже
если бы кита удалось отбуксировать на глубину, он, скорее только,
не смог бы плыть, сказал Бастида.
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