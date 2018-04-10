|Демі Роуз похизувалася пишними сідницями у квітковому бікіні (ФОТО)
|10.04.2018 00:06
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Відома 23-річна британка, пишнотіла модель Демі Роуз похизувалася звабливою фігурою, опублікувавши пікантний кадр у своєму Інстаграмі.
На світлині зірка позує у ресторані Hockwold Hall, де часто проводять весілля та інші церемонії і демонструє пишні сідниці у крихітних барвистих шортиках та топі.
До слова, дівчину часто називають британською Кім Кардашьян, зважаючи на схожість її фігури з американською світською моделлю.
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