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Демі Роуз похизувалася пишними сідницями у квітковому бікіні (ФОТО)
10.04.2018 00:06
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Відома 23-річна британка, пишнотіла модель Демі Роуз похизувалася звабливою фігурою, опублікувавши пікантний кадр у своєму Інстаграмі.

На світлині зірка позує у ресторані Hockwold Hall, де часто проводять весілля та інші церемонії і демонструє пишні сідниці у крихітних барвистих шортиках та топі.

До слова, дівчину часто називають британською Кім Кардашьян, зважаючи на схожість її фігури з американською світською моделлю.

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 7 Кві 2018 р. о 1:00 PDT


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