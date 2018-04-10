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Испанский матадор получил серьезную рану во время схватки с быком (фото)
10.04.2018 00:11
Испанский матадор получил серьезную рану во время схватки с быком (фото) Матадор Роман Колладо получил 15-сантиметровую рану левой ноги во время субботней бойни. 

Испанский матадор, надеясь на триумфальное возвращение после предыдущей жестокой корриды, снова был ранен быком в выходные, когда животное с помощью одного из его рогов разорвало большой кровеносный сосуд в ноге мужчины.

Матадор Роман Колладо был на арене в Севилье, Испания, когда его бой с быком почти превратился в смертельный. Бык был разъярен матадором и даже поднял его на рогах. Нога Колладо была разорвана во время схватки.

Колладо был доставлен в больницу и ему сразу же сделали операцию по восстановлению ноги. Его агент, Начо Ллорет, рассказал СМИ о полученной травме.

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«Что сейчас вызывает больше только опасений — это повреждение сосудов», — сказал агент.

Колладо позже написал в твиттере, что обещает вновь вернуться на арену.

Матадор ранее совершил перерыв в корриде после того, как он повредил руку во время схватки в Валенсии.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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