Президент РФ Владимир Путин после введения в эксплуатацию трубопровода "Северный поток – 2" сможет влиять на позицию правительств Польши, Венгрии и Словакии, отметил глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев. Коболев назвал российский газопровод "троянским конем" Фото: Andriy Kobolyev / Facebook "Мы, "Нафтогаз", упорно работаем над тем, чтобы объяснить европейским партнерам, почему этот проект противоречит интересам Европы и является троянским конем, за которого – если он будет построен – европейцам со временем придется серьезно расплачиваться", – подчеркнул он.По словам Коболева, для достижения своей цели – "раскола в ЕС" – Москва применит тактику "разделяй и властвуй"."Путин (президент РФ Владимир Путин. – ) позвонит в Польшу и скажет: "Хотите получать дешевый газ, как получает Германия? Если вы хотите получить такое же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие вопросы". Потом он позвонит в Словакию, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Так он и добьется раскола", – пояснил глава "Нафтогазу".Коболев также озвучил "гипотезу", почему Россия с помощью "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" хочет свести к минимуму транзит газа через Украину."Мы думаем, что переводя транзит из Украины куда-то еще, Путин, в сущности, расчищает путь к полномасштабной военной операции, которая в конечном итоге приведет к тому, что российские танки окажутся на восточных границах таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия и Румыния", – заявил он.Вероятность такого развития событий, по мнению Коболева, "превышает 50% в случае прекращения транзита"."Есть и другой, более мягкий, сценарий. Прекращение транзита через Украину может помочь Путину выиграть войну в экономическом плане", – добавил глава "Нафтогазу".По его оценке, такие действия Москвы обойдутся Украине в $3 млрд или около 2–3% ВВП.Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. "Газпром" начал поставки по первой нитке газопровода в 2012 году.В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности Европы. При этом Германия и Финляндия разрешили возводить газопровод на своей территории.3 апреля председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер предупредил, что после запуска "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз.5 апреля Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу с призывом не допустить строительство "Северного потока – 2". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки северный глава газа коболев через Теги: деньги