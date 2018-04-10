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Коболев о "Северном потоке – 2": Путин расчищает путь к полномасштабной военной операции
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10.04.2018 00:12
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Президент РФ Владимир Путин после введения в эксплуатацию
трубопровода "Северный поток – 2" сможет влиять на позицию
правительств Польши, Венгрии и Словакии, отметил глава НАК
"Нафтогаз України" Андрей Коболев. Коболев назвал российский
газопровод "троянским конем" Фото: Andriy Kobolyev / Facebook "Мы,
"Нафтогаз", упорно работаем над тем, чтобы объяснить европейским
партнерам, почему этот проект противоречит интересам Европы и
является троянским конем, за которого – если он будет
построен – европейцам со временем придется серьезно
расплачиваться", – подчеркнул он.По словам Коболева, для
достижения своей цели – "раскола в ЕС" – Москва применит
тактику "разделяй и властвуй"."Путин (президент РФ Владимир
Путин. – ) позвонит в Польшу и скажет: "Хотите получать
дешевый газ, как получает Германия? Если вы хотите получить такое
же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие
вопросы". Потом он позвонит в Словакию, в Венгрию и другие страны
Центральной и Восточной Европы. Так он и добьется раскола", –
пояснил глава "Нафтогазу".Коболев также озвучил "гипотезу", почему
Россия с помощью "Северного потока – 2" и "Турецкого потока"
хочет свести к минимуму транзит газа через Украину."Мы думаем, что
переводя транзит из Украины куда-то еще, Путин, в сущности,
расчищает путь к полномасштабной военной операции, которая в
конечном итоге приведет к тому, что российские танки окажутся на
восточных границах таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия и
Румыния", – заявил он.Вероятность такого развития событий, по
мнению Коболева, "превышает 50% в случае прекращения
транзита"."Есть и другой, более мягкий, сценарий. Прекращение
транзита через Украину может помочь Путину выиграть войну в
экономическом плане", – добавил глава "Нафтогазу".По его
оценке, такие действия Москвы обойдутся Украине в $3 млрд или около
2–3% ВВП.Проект "Северный поток – 2", возглавляемый
бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает
строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд
м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.
Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток с
пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. "Газпром" начал
поставки по первой нитке газопровода в 2012 году.В декабре 2015
года президент Европейского совета Дональд Туск заявил,
что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не
соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему
энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера
газа.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы,
Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и
Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой
энергетической безопасности Европы. При
этом Германия и Финляндия разрешили возводить
газопровод на своей территории.3 апреля председатель правления
"Газпрома" Алексей Миллер предупредил, что после запуска "Северного
потока – 2" и "Турецкого потока" транзит российского газа
через Украину упадет в 10 раз.5 апреля Верховная Рада
Украины обратилась к международному сообществу с
призывом не допустить строительство "Северного потока – 2".
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