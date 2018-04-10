Всемирная туристская организация ООН (UNVTO) назначил форварда каталонской “Барселоны” Лионеля Месси послом по ответственного туризма, информирует со ссылкой на UNVTO.

Назначение состоялось генеральным секретарем “UNWTO” Зурабом Пололикашвили на стадионе “Камп Ноу” после матча испанской Примеры “Барселона” — “Леганес”.

“Пока я путешествовал, у меня была возможность узнать другие культуры, разные общества, увидеть мир — это все очень обогащает человека. Всемирная туристская организация делает все для того, чтобы сделать туризм источником развития. Я рад, что могу присоединиться к такой миссии по оказанию помощи ответственного туризма”, — прокомментировал футболист.

Стоит отметить, что ранее в UNVTO присоединились экс-защитник мадридского “Реала” Фернандо Йерро и экс-наставник сборной Испании Висенте дель Боске.

Как сообщал , во встрече с “Леганес” аргентинский бомбардир оформил хет-трик.

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