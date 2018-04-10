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В Индии в горное ущелье сорвался школьный автобус, погибло 27 человек
10.04.2018 00:19
В Индии в горное ущелье сорвался школьный автобус, погибло 27 человек По меньшей мере 27 детей, некоторым из них было менее 4 лет, погибли в понедельник, когда школьный автобус рухнул с горной дороги в ущелье в предгорьях Гималаев.

В результате крушения погибли трое взрослых, сообщил агентству «Press Trust of India» государственный министр транспорта штата Химачал-Прадеш Говинд Сингх Такур. По меньшей мере десять человек были доставлены в районные больницы.

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По предварительным данным, водитель автобуса взял разгон и потерял контроль на краю ущелья. Автобус разбился примерно на глубине 60 метров, сказал полицейский Сунил Кумар.

По сообщениям в новостях, большинство детей, едущих в автобусе, учились в начальной школе.

Авария произошла в долине Кангра, примерно в 500 километрах к северу от Нью-Дели.

Дороги в Индии, особенно на холмах, опасны из-за их глубоких выбоин, безрассудных водителей и, как правило, отсутствия ограждений. Несчастные случаи со смертельным исходом являются довольно частыми.

«Меня глубоко опечалила гибель людей», — написал премьер-министр Нарендра Моди в твиттере. «Мои молитвы и солидарность с теми, кто потерял своих близких».

Кумар сказал, что спасатели все еще разбирают обломки после наступления темноты, в поисках выживших.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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