Сотрудники правоохранительных органов арестовали подозреваемых в убийстве бывшего исполняющего обязанности директора предприятия "Укрспирт" Виктора Панкова. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель национальной полиции Украины Сергей Князев.

Также было отмечено, что задержанных подозревают в совершении ряда других покушений на бизнесменов в Киеве.

"Прекращена преступная деятельность группы, которая убивала и похищала людей в городе Киеве", - заявил Князев.

При этом он подчеркнул, что полицейским удалось установить причастность пяти задержанных к избиению бизнесмена 29 марта, взрыву близко столичного вуза 1 мая, покушению на другого бизнесмена 23 июня на улице Тургеневская.

Кроме того, по словам Князева, задержанных подозревают в убийстве Виктора Панкова 30 мая в Дарницком районе Киева.

Стоит отметить .что все задержанные были арестованы судом без права внесения залога.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 30 мая, в Дарницком районе столицы неизвестный застрелил бывшего исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Укрспирт" Виктора Панкова.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира