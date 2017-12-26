|Полиция задержала убийц бывшего и.о. главы "Укрспирта"
|26.12.2017 14:37
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Сотрудники правоохранительных органов арестовали подозреваемых в убийстве бывшего исполняющего обязанности директора предприятия "Укрспирт" Виктора Панкова. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель национальной полиции Украины Сергей Князев.
Также было отмечено, что задержанных подозревают в совершении ряда других покушений на бизнесменов в Киеве.
"Прекращена преступная деятельность группы, которая убивала и похищала людей в городе Киеве", - заявил Князев.
При этом он подчеркнул, что полицейским удалось установить причастность пяти задержанных к избиению бизнесмена 29 марта, взрыву близко столичного вуза 1 мая, покушению на другого бизнесмена 23 июня на улице Тургеневская.
Кроме того, по словам Князева, задержанных подозревают в убийстве Виктора Панкова 30 мая в Дарницком районе Киева.
Стоит отметить .что все задержанные были арестованы судом без права внесения залога.
Как сообщал MIGnews.com.ua, 30 мая, в Дарницком районе столицы неизвестный застрелил бывшего исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Укрспирт" Виктора Панкова.
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