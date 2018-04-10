В ходе заседания Совета Безопасности ООН по вопросу возможной химической атаки в Сирии 7 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российскими специалистами факт применения зарина и хлора в Думе не подтвержден. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 22.50 | комментариев: Небензя: Химический сериал нам демонстрируют, чтобы каждая новая серия перекрывала по резонансности предыдущую Фото: russiaun.ru "Россия глубоко встревожена тем, что в ряде западных столиц целенаправленно взяли курс на нагнетание напряженности. Руководители США и Великобритании ведут конфронтационную линию по отношению к России и Сирии", – подчеркнул он.По его словам, руководители западных стран используют в отношении РФ и Сирии такие средства борьбы, как клевета, санкции и угрозы. "Беспардонно грозят России. Тон перешел границы допустимого. Даже во времена холодной войны такого хамства к моей стране ваши предшественники не позволяли", – отметил Небензя."Везде, куда вы заходите и к чему прикасаетесь, остается беспорядок. Понимаете ли вы, к какой черте вы подводите мир?" – задался вопросом постпред при ООН.Благодаря усилиям России проводится операция по разблокированию Восточной Гуты от повстанцев. Более 150 тыс. мирных граждан были эвакуированы. По его словам, они не получали никакой защиты со стороны "экстремистов". Небензя отметил, что доложившие о химатаке представители сирийской оппозиции "путались в версиях", говорили то о применении хлора, то зарина, то смеси газов. Кроме того, он назвал представителей "Белых касок" людьми, "действующими под личинами спасателей"."Химический сериал нам демонстрируют, чтобы каждая новая серия перекрывала по резонансности предыдущую", – сказал дипломат.Небензя рассказал, что сирийские военные якобы обнаружили "кустарный цех боевиков" по созданию химического оружия, где использовались составляющие немецкого производства.Он подчеркнул, что в Думу были направлены российские специалисты, которые провели исследования грунта, показавшие отсутствие в нем химических веществ. Российские специалисты якобы опросили местных жителей, которые ничего не знают о применении химоружия. В местные больницы отравившиеся зарином и хлором не поступали, тела погибших не обнаружены, утверждает Небензя.Постпред добавил, что россиянами факт применения зарина и хлора не подтвержден.Небензя также уверяет, что американские инструкторы в Сирии подготовили "группу боевиков" для химической атаки на мирное население, чтобы потом нанести авиаудары по сирийским военным."Призываем западные страны поумерить ястребиную риторику", – заявил Небензя. Он добавил, что необходимо вместе расследовать возможный случай.7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп 8 апреля назвал главу Сирии Башара Асада "животным", заявил, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия, и предупредил, что за это "придется заплатить высокую цену".В Госдепе США отметили, что внимательно следят за тревожными сообщениями из Думы. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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