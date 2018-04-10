Такое убеждение выразил экономический знаток Сергей Фурса.

«Почему Tesla не зайдет в Украину? Мы очень дешевые, мы привлекательны, но тут суды и силовики. Ну нельзя объяснить Илону Маску риски инвестирования в Украину. Если он скажет ок, зона свободной торговли с Европой, давайте построим здесь завод. Приезжает он строить завод, а к нему приходит прокурор и говорит: «Привет, у меня тут есть друг, он тебе дорогу построит». А потом какой-то судья скажет, что не знает никакого Маска, это все принадлежит Васе Пупкину», — рассказал экономист.

По его словам, ситуацию в будущем может исправить Антикоррупционный суд.

«Пока судебная система и силовики работают так, как они работают, ни один нормальный большой инвестор не придет. Поэтому нужен Антикоррупционный суд и служба финансовой разведки», — подчеркнул Фурса.

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