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Принц Гарри и его невеста призвали гостей вместо подарков на свадьбу сделать благотворительные пожертвования
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10.04.2018 00:28
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Британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл назвали семь
благотворительных организаций, куда попросили своих гостей на
предстоящей свадьбе направить взнос вместо традиционного свадебного
подарка. Свадьба Маркл и принца Гарри назначена на 19 мая 2018 года
Фото: royal.uk "Принц Гарри и мисс Меган Маркл крайне благодарны за
доброжелательность, проявленную по отношению к ним с момента
объявления об их помолвке, и хотят, чтобы как можно больше людей
испытали на себе это чувство. В этой связи пара просит всех, кто
захочет отметить праздник, направить взнос в благотворительную
организацию, а не отправлять свадебный подарок", – говорится в
сообщении. Будущие супруги выбрали семь организаций, которые
они хотели бы поддержать. Среди них Ассоциация
ВИЧ-инфицированных детей, благотворительная организация помощи
бездомным, фонд помощи женщинам Индии, организация для детей,
оставшихся без попечения родителей, спортивная организация "Уличные
игры" и два общества по защите океанов и дикой природы.В сообщении
говорится, что у пары "нет официальных отношений с этими
организациями".Свадьба Маркл и принца Гарри назначена на 19
мая 2018 года.По оценкам экспертов,
торжество может принести экономике Великобритании
около £500 млн ($672 млн).
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