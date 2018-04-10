Британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл назвали семь благотворительных организаций, куда попросили своих гостей на предстоящей свадьбе направить взнос вместо традиционного свадебного подарка. Свадьба Маркл и принца Гарри назначена на 19 мая 2018 года Фото: royal.uk "Принц Гарри и мисс Меган Маркл крайне благодарны за доброжелательность, проявленную по отношению к ним с момента объявления об их помолвке, и хотят, чтобы как можно больше людей испытали на себе это чувство. В этой связи пара просит всех, кто захочет отметить праздник, направить взнос в благотворительную организацию, а не отправлять свадебный подарок", – говорится в сообщении. Будущие супруги выбрали семь организаций, которые они хотели бы поддержать. Среди них Ассоциация ВИЧ-инфицированных детей, благотворительная организация помощи бездомным, фонд помощи женщинам Индии, организация для детей, оставшихся без попечения родителей, спортивная организация "Уличные игры" и два общества по защите океанов и дикой природы.В сообщении говорится, что у пары "нет официальных отношений с этими организациями".Свадьба Маркл и принца Гарри назначена на 19 мая 2018 года.По оценкам экспертов, торжество может принести экономике Великобритании около £500 млн ($672 млн). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки маркл гарри принц меган свадьба Теги: мир