Председатель Европейского совета Дональд Туск в поздравлении венгерскому премьер-министру Виктору Орбану с победой на выборах выразил надежду на его конструктивную роль в поддержании единства в ЕС. Об этом сообщает со ссылкой на РИА “Новости”.

“От имени Европейского совета я хочу поздравить вас с результатами прошедших вчера выборов”, — говорится в приветственном письме, распространенном пресс-службой Евросовета.

Как подчеркнул Туск, он рассчитывает, что венгерский премьер во время нового мандата будет “играть конструктивную роль в поддержании единства в ЕС”.

Как ранее сообщал , в минувшее воскресенье в Венгрии прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным, две трети мест в парламенте получает правящая коалиция премьера Виктора Орбана. По данным агентства Reuters, после подсчета 69,14% голосов правящая коалиция получает 134 кресла в венгерском парламенте, что составляет две трети всех мест.

В конце прошлого года Еврокомиссия подала в суд иск против Венгрии за отказ принять беженцев в рамках программы ЕС по перемещению мигрантов. Венгрия высказалась против этого решения и пообещала блокировать его.

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