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В Киевской области разоблачили канал транспортировки подростков для торговли их органами
10.04.2018 00:35
В Киевской области разоблачили канал транспортировки подростков для торговли их органами Злоумышленники через социальные сети вербовали людей, преимущественно несовершеннолетних для трансплантации печени. Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт относительно членов организованной преступной группировки, которые вербовали людей для незаконной пересадки органов.

Перед судом должны предстать трое подозреваемых. Злоумышленники через социальные сети вербовали людей, преимущественно несовершеннолетних для трансплантации печени. Жертвам обещалось высокое вознаграждение.

Члены банды были задержаны в феврале при попытке вывезти группу лиц на территорию Российской Федерации для незаконной трансплантации. Был предотвращен выезд 21-летней девушки и троих ребят-подростков 14-ти, 15-ти и 16-ти лет. Все они сознательно направлялись в Москву, чтобы продать часть собственной печени за 50 тысяч долларов США.

Было установлено, что все четверо были из хорошо обеспеченных семей. Девушке не хватало денег на одежду и украшения, а парни хотели купить внедорожники, которые никак не хотели купить им родители.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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