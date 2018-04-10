Перед судом должны предстать трое подозреваемых. Злоумышленники через социальные сети вербовали людей, преимущественно несовершеннолетних для трансплантации печени. Жертвам обещалось высокое вознаграждение.

Члены банды были задержаны в феврале при попытке вывезти группу лиц на территорию Российской Федерации для незаконной трансплантации. Был предотвращен выезд 21-летней девушки и троих ребят-подростков 14-ти, 15-ти и 16-ти лет. Все они сознательно направлялись в Москву, чтобы продать часть собственной печени за 50 тысяч долларов США.

Было установлено, что все четверо были из хорошо обеспеченных семей. Девушке не хватало денег на одежду и украшения, а парни хотели купить внедорожники, которые никак не хотели купить им родители.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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