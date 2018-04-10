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Российский фондовый рынок за день потерял 820 млрд руб. капитализации
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10.04.2018 00:36
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Из-за расширения американских санкций против Кремля индекс
Московской биржи 9 апреля опустился на 8,34%. Также подешевели
акции ряда российских компаний. На Московской бирже обрушился курс
рубля Фото: EPA По итогам закрытия торгов на фондовом рынке индекс
Московской биржи опустился на 8,34%, индекс РТС – на
11,44%.Курс рубля по отношению к евро впервые за полтора года
обрушился до 75,35 руб./€, по отношению к доллару – до 60,56
руб./$.Акции производителя алюминия "Русал", попавшего под санкции,
бизнесмена Олега Дерипаски подешевели на 20%, золотодобывающей
компании "Полюс", сына миллиардера Сулеймана Керимова Саида –
на 16%. "Сбербанк России", который кредитовал указанные
предприятия, потерял 17%.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях
против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных
чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство
финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение
закона "О противодействии противникам Америки через
санкций" (CAATSA), который в августе 2017
года одобрил президент Дональд Трамп.9 апреля компания
"Русал" предупредила о риске технических дефолтов из-за
ограничительных мер.Акции российского банка ВТБ упали на
10% после внесения председателя правления ВТБ Андрея
Костина в санкционный список США.
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