Из-за расширения американских санкций против Кремля индекс Московской биржи 9 апреля опустился на 8,34%. Также подешевели акции ряда российских компаний. На Московской бирже обрушился курс рубля Фото: EPA По итогам закрытия торгов на фондовом рынке индекс Московской биржи опустился на 8,34%, индекс РТС – на 11,44%.Курс рубля по отношению к евро впервые за полтора года обрушился до 75,35 руб./€, по отношению к доллару – до 60,56 руб./$.Акции производителя алюминия "Русал", попавшего под санкции, бизнесмена Олега Дерипаски подешевели на 20%, золотодобывающей компании "Полюс", сына миллиардера Сулеймана Керимова Саида – на 16%. "Сбербанк России", который кредитовал указанные предприятия, потерял 17%.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.9 апреля компания "Русал" предупредила о риске технических дефолтов из-за ограничительных мер.Акции российского банка ВТБ упали на 10% после внесения председателя правления ВТБ Андрея Костина в санкционный список США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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