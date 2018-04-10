Президент США Дональд Трамп все еще считает, что с Россией можно наладить хорошие отношения. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информирует .

“Президент по-прежнему считает, что, если в какой-то момент у нас наладятся хорошие отношения с Россией, то это будет хорошо для только мира”, — отметила она, отвечая на вопрос, не изменилась позиция Трампа по поводу необходимости улучшения отношений с Россией после последних событий в Сирии, в частности, предполагаемого применения химического оружия в городе Дума.

“В то же самое время президент намерен проводить жесткую политику в отношении России, пока мы не увидим определенные изменения в поведении”, — продолжила Сандерс. “Президент всегда занимал жесткую позицию в отношении России, об этом он сам говорил на прошлой неделе. Эта власть и этот президент относятся жестче к России, чем предыдущие администрации. Свидетельство тому — наши действия по РФ и наши заявления в последние несколько дней”, - добавила пресс-секретарь.

“Президент хотел бы иметь хорошие отношения с Россией, но это будет определяться тем, какие действия будет предпринимать Россия”, — еще раз подчеркнула Сандерс.

Напомним, ранее в Белом доме подтвердили, что вскоре может состояться встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира