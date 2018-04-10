|
Политолог Соловей: В конце этого года будет обсуждаться нефтяное эмбарго в отношении России
|
10.04.2018 00:44
|
Страны Запада постепенно приходят к выводу, что персональные
санкции не способны изменить политику России, готовится нефтяное
эмбарго. Такое мнение высказал российский историк и политолог
Валерий Соловей. Соловей: Советский Союз не выдержал эмбарго,
и Россия не сможет Скриншот: Радио Свобода / YouTube "Уже в конце
этого года будет обсуждаться введение нефтяного эмбарго в отношении
России. Судя по некоторым косвенным признакам. И судя по тому, что
персональные санкции Соединенных Штатов и Запада в целом, даже
такие сильные, как против Олега Дерипаски (российский
миллиардер. – ), не могут повлиять на политику
России", – сказал он.Россия, как в свое время СССР и Иран, не
сможет выдержать ограничений на поставки нефти, считает
политолог."Оно будет сопровождаться одновременно запретами на
скупку российского госдолга и на трансфер любых чувствительных
технологий. Советский Союз не выдержал, и Россия не сможет. Надо
быть реалистами", – заявил Соловей.Одним из вариантов развития
событий в условиях эмбарго может стать продажа нефти Китаю на его
условиях, предположил ученый.6 апреля США ввели санкции против
24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а
также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило,
что такие меры приняты во исполнение закона "О
противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA),
который в августе 2017 года одобрил президент Дональд
Трамп.9 апреля российская компания "Русал", которую
контролирует Дерипаска, предупредила о риске технических
дефолтов из-за санкций США.На торгах в России упал курс рубля
по отношению к доллару и евро. На Московской бирже упали
акции компаний из санкционного списка, а также
металлургических компаний и банков.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира