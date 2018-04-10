Страны Запада постепенно приходят к выводу, что персональные санкции не способны изменить политику России, готовится нефтяное эмбарго. Такое мнение высказал российский историк и политолог Валерий Соловей. Соловей: Советский Союз не выдержал эмбарго, и Россия не сможет Скриншот: Радио Свобода / YouTube "Уже в конце этого года будет обсуждаться введение нефтяного эмбарго в отношении России. Судя по некоторым косвенным признакам. И судя по тому, что персональные санкции Соединенных Штатов и Запада в целом, даже такие сильные, как против Олега Дерипаски (российский миллиардер. – ), не могут повлиять на политику России", – сказал он.Россия, как в свое время СССР и Иран, не сможет выдержать ограничений на поставки нефти, считает политолог."Оно будет сопровождаться одновременно запретами на скупку российского госдолга и на трансфер любых чувствительных технологий. Советский Союз не выдержал, и Россия не сможет. Надо быть реалистами", – заявил Соловей.Одним из вариантов развития событий в условиях эмбарго может стать продажа нефти Китаю на его условиях, предположил ученый.6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.9 апреля российская компания "Русал", которую контролирует Дерипаска, предупредила о риске технических дефолтов из-за санкций США.На торгах в России упал курс рубля по отношению к доллару и евро. На Московской бирже упали акции компаний из санкционного списка, а также металлургических компаний и банков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки эмбарго страны сможет политолог соловей Теги: мир