На Сахалине (Россия) бушует мощнейший циклон, из-за которого в городе Шахтерск ураганным ветром с балкона на четвертом этаже жилого дома снесло женщину.

Эту информацию подтвердили в центральной районной больнице Углегорска, информирует news.eizvestia.com.

«Бабушка вышла на балкон и не выдержала порыва ветра. Сейчас она находится в одном из отделений ЦРБ Углегорска, у нее травмы», — сообщил источник в лечебном учреждении.

Как пишут местные СМИ, семидесятилетняя женщина вышла на балкон покурить, но ее сбросило порывом ветра. Пенсионерке повезло: она упала в мягкий сугроб. Машина скорой помощи не смогла проехать к дому из-за снежных заносов, и женщину пришлось доставить в больницу в ковше погрузчика.

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На Сахалине уже два дня бушует мощный циклон — скорость ветра достигает ураганных 40 метров в секунду. Паромная переправа закрыта, аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде. По данным МЧС, в Углегорске от ветра пострадали крыши 13 многоквартирных домов. Местные СМИ сообщали, что в Ногликах полностью сорвало крышу детского сада. Сразу в нескольких районах ветер повалил новогодние елки. Десятки населенных пунктов остаются без электричества.

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