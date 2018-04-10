Курс доллара к рублю превысил прошлогодний осенний максимум. Евро превысил двухлетний. продолжает падать.

9 апреля, курс доллара и евро выросли и продолжают расти по данным "Московской биржи", передает со ссылкой на .

Валюта выросла выше 60 руб/$1 впервые с 16 ноября 2017 года. Евро на торгах стоило более 73,5 рублей впервые с сентября 2016 года.

По состоянию на 14:46 по московскому времени курс доллара составил 60,01 руб /$ 1, добавив 1,84 рубля до уровня закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 73,68 руб / $1 - плюс 2,29 рубля до уровня предыдущего закрытия.

Запад всегда медленно собирается. Но больше он не позволит Путину ничего. Пройден некий рубеж. Запад почувствовал угрозу себе. Последней каплей было набег с химическим оружием массового поражения в Солсбери.

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