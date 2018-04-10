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В Донецкой области полицейские изъяли схрон боеприпасов
10.04.2018 00:54

В Донецкой области полицейские изъяли схрон боеприпасов

      В нежилом доме НА Донеччине полицейские обнаружили около 1,5 тыс. патронов и два гранатомета, сообщают в пресс-службе Национальной полиции.

      "В Славянский отдел полиции поступила информация о том, что на территории домовладения в Святогорске местная жительница обнаружила схрон боеприпасов. Женщина рассказала, что ухаживает за домом и последний раз была в нем 4 апреля. Когда же наведалась в этот раз - обнаружила посторонние следы, а в сарае – боеприпасы", - говорится в сообщении.

      Все изъятое правоохранителями будет направлено на экспертизу. Проводятся мероприятия, направленные на установление владельца взрывного арсенала.

      Сведения по данному факту внесены в Единый список досудебных расследований по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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