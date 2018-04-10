Соучредитель компании Apple Стив Возняк деактивировал свой аккаунт в социальной сети Facebook из-за скандала с утечкой персональных данных. Об этом сообщает со ссылкой на газету USA Today.

“Пользователи предоставляют Facebook каждую деталь своей жизни, и Facebook зарабатывает на этом много рекламных денег”, — приводит издание слова Возняка. “Вся прибыль основан на информации пользователей, но сами пользователи за это ничего не получают”, — заявил он.

Также Возняк сказал, что он скорее предпочел бы платить за использование социальной сети, чем позволил бы эксплуатировать свои данные в рекламных целях, добавив, что “Apple уважает частную жизнь людей”.

Ранее в связи с утечкой данных из соцсети были удалены страницы компаний предпринимателя Илона Маска SpaceX и Tesla, а также страница журнала Playboy.

Напомним, Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской аналитической фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети. Позже Facebook сообщил о утечка данных почти 90 млн пользователей.

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