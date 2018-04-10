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Ученый, синтезировавший "Новичок", заявил, что невозможно точно определить, как это вещество попало в Великобританию
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10.04.2018 01:00
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Нет сомнений, что отравители бывшего российского разведчика Сергея
Скрипаля использовали вещество, известное как А-234 или "Новичок".
Однако Организация по запрещению химического оружия не сможет со
100-процентной уверенностью доказать место изготовления партии,
попавшей в Солсбери, заявил российский химик Владимир Углев,
синтезировавший "Новичок" в 1975 году. Попытки англичан проследить
путь А-234 в Солсбери окажутся безуспешными, прогнозирует
разработчик яда Фото: ЕРА Он входил в группу химиков, которая
первой синтезировала А-234 в декабре 1975 года, отмечает издание.По
его словам, нет никаких сомнений, что в английском Солсбери против
Скрипалей использовали этот агент."Как гражданин России я не
согласен с великодержавным шовинизмом, раздуваемым режимом
кремлевско-лубянских воров и убийц, и полностью поддерживаю
политику британского правительства по отношению к России. В то же
время, будучи профессиональным химиком, я прекрасно понимаю, что мы
не получим стопроцентного подтверждения вины кремлевско-лубянских
убийц ни от английских специалистов, ни от экспертов Организации по
запрещению химического оружия", – подчеркнул Углев.В отличие
от радиоактивного полония, применявшегося для убийства экс-офицера
ФСБ РФ Александра Литвиненко в 2006 году, "Новичок" не оставляет
вторичных следов, и определить с помощью анализов, где он был
произведен и как попал в Солсбери, невозможно, пояснил
химик.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта.Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку 28
стран выслали российских дипломатов.Спикер МИД РФ Мария Захарова
заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее
словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные
вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта
стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала
разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в
больнице начала есть и пить.6 апреля стало известно,
что состояние Сергея Скрипаля также больше не является
критическим.3 апреля директор лаборатории оборонной науки и
техники Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что эксперты не
смогли определить, где был создан яд, которым отравили Скрипаля.По
данным The Times, Британия заявила союзникам,
что "Новичок" произвели в лаборатории в Саратовской области
РФ.
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