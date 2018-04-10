Нет сомнений, что отравители бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля использовали вещество, известное как А-234 или "Новичок". Однако Организация по запрещению химического оружия не сможет со 100-процентной уверенностью доказать место изготовления партии, попавшей в Солсбери, заявил российский химик Владимир Углев, синтезировавший "Новичок" в 1975 году. Попытки англичан проследить путь А-234 в Солсбери окажутся безуспешными, прогнозирует разработчик яда Фото: ЕРА Он входил в группу химиков, которая первой синтезировала А-234 в декабре 1975 года, отмечает издание.По его словам, нет никаких сомнений, что в английском Солсбери против Скрипалей использовали этот агент."Как гражданин России я не согласен с великодержавным шовинизмом, раздуваемым режимом кремлевско-лубянских воров и убийц, и полностью поддерживаю политику британского правительства по отношению к России. В то же время, будучи профессиональным химиком, я прекрасно понимаю, что мы не получим стопроцентного подтверждения вины кремлевско-лубянских убийц ни от английских специалистов, ни от экспертов Организации по запрещению химического оружия", – подчеркнул Углев.В отличие от радиоактивного полония, применявшегося для убийства экс-офицера ФСБ РФ Александра Литвиненко в 2006 году, "Новичок" не оставляет вторичных следов, и определить с помощью анализов, где он был произведен и как попал в Солсбери, невозможно, пояснил химик.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку 28 стран выслали российских дипломатов.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить.6 апреля стало известно, что состояние Сергея Скрипаля также больше не является критическим.3 апреля директор лаборатории оборонной науки и техники Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что эксперты не смогли определить, где был создан яд, которым отравили Скрипаля.По данным The Times, Британия заявила союзникам, что "Новичок" произвели в лаборатории в Саратовской области РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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