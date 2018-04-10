Белый дом обвинил Россию в нарушении обязательств по ликвидации программы сирийского химоружия

Официальный представитель Белого дома США Сара Сандерс в понедельник заявила, что Россия не справилась со взятыми на себя обязательствами по уничтожению сирийского арсенала химоружия.

"Теперь бесспорно, что Россия нарушила свои обязательства, гарантирующие ликвидацию программы сирийского химоружия", - заявила она во время брифинга.

"Президент (США Дональд Трамп - ИФ) подчеркнул, что Россия и Иран разделяют ответственность за произошедшее (возможная химатака в Восточной Гуте - ИФ), так как это было невозможно без их материальной поддержки", - добавила она.

Ранее в СМИ появились сообщения, согласно которым боевики террористических организаций в Сирии заявляют о том, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции в городе Дума Восточной Гуты "бочковые бомбы", в которых, "возможно", содержались химические отравляющие вещества. Результатом стала гибель десятков мирных жителей.

Дамаск опровергает эти сообщения.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что военные специалисты из России посетили место предполагаемой химической атаки в Сирии, не обнаружив там следов применения хлора.