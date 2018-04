Глава Facebook Марк Цукерберг провел ряд частных встреч с влиятельными членами Конгресса США накануне назначенных на вторник слушаний в сенате, на которых он должен давать показания. Об этом сообщает со ссылкой на информационное агентство Associated Press. Одна из первых таких встреч, по данным агентства, состоялась у Цукерберга с сенатором Биллом Нельсоном (демократом от штата Флорида), влиятельным членом сенатского комитета по торговле. Этот комитет, а также сенатский юридический комитет начнут во вторник в 14:15 (20:15 по киевскому времени) общие слушания, в ходе которых, по данным агентства, будет обсуждаться вопрос об утечке личных данных миллионов пользователей соцсети. В среду в 10:00 (16:00 по киевскому времени) слушания на эту тему пройдут в комитете Палаты представителей по вопросам энергетики. Напомним, Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской аналитической фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети. Позже Facebook сообщил о утечка данных почти 90 млн пользователей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



