Боснийского специалиста сборной Японии по футболу Вахида Халилходжича освободили меньше чем за два месяца до стартового матча азиатов на чемпионате мира 2018-го года, сообщает со ссылкой на сайт турнира.

Несмотря на то, что опытный боснийский специалист вывел сборную Японии на ЧМ 2018 с первого места в отборочной группе в 3-го квалификационного раунда в Азии, он был уволен по итогам контрольных поединков. В последних товарищеских матчах у японцев была одна единственная победа в шести встречах. Поражение от сборной Украины со счетом 1:2 стало последним на японском этапе карьеры опытного боснийца.

Футбольная ассоциация Японии немедленно объявила имя преемника Халилходжич — им стал 63-летний локальный специалист Акира Ниcино. Он дебютный раз возглавит первую сборную страны, но ранее работал с молодежной сборной, а также возглавлял олимпийскую сборную Японии на футбольном турнире Игр 1996 года в Атланте.

Кроме того, Нисина известный по успешной работе на клубном уровне, особенно с клубом “Гамба Осака”, где он выиграл четыре различных титула и отметился выступлением на клубном чемпионате мира-2008, где его команда в захватывающем полуфинале со счетом 3:5 уступила “Манчестер Юнайтед”.

Заметим, что в карьере 65-летнего Халилходжич уже была ситуация, когда он вывел команду в финальный турнир чемпионата мира ФИФА, но не смог выступить на нем: за несколько месяцев до старта ЧМ-2010 он покинул пост главного тренера сборной Кот- "д’Ивуара после вылета в четвертьфинале Кубка африканских наций 2010 года.

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