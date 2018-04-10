Федеральные агенты изъяли электронную переписку и налоговую документацию личного адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна. Коэн работает на Трампа больше 10 лет Фото: EPA По его словам, такие действия правоохранителей "частично" связаны с расследованием о вмешательстве РФ в американские выборы, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер.Райан отметил, что агенты изъяли "защищенные адвокатской тайной сообщения", однако ничего не сказал об их содержании.Согласно информации The New York Times, материалы касаются в том числе платежей Коэна бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, которая утверждает, что у нее была связь с президентом США.Следователи получили дозволение на выемку электронной переписки и налоговой документации Коэна, заподозрив его в банковском мошенничестве, говорится в публикации.Трамп в комментарии журналистам в Белом доме назвал рейд "позорной ситуацией" и добавил, что "охота на ведьм продолжается".Коэн работает с Трампом с 2007 года.Мюллер приступил к расследованию возможных связей между российским правительством и штабом нынешнего главы Белого дома в мае 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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