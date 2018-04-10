|
ФБР обыскало офис личного адвоката Трампа
|
10.04.2018 01:16
|
Федеральные агенты изъяли электронную переписку и налоговую
документацию личного адвоката президента США Дональда Трампа Майкла
Коэна. Коэн работает на Трампа больше 10 лет Фото: EPA По его
словам, такие действия правоохранителей "частично" связаны с
расследованием о вмешательстве РФ в американские выборы, которым
руководит спецпрокурор Роберт Мюллер.Райан отметил, что агенты
изъяли "защищенные адвокатской тайной сообщения", однако ничего не
сказал об их содержании.Согласно информации The New York Times,
материалы касаются в том числе платежей Коэна бывшей порноактрисе
Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, которая
утверждает, что у нее была связь с президентом США.Следователи
получили дозволение на выемку электронной переписки и налоговой
документации Коэна, заподозрив его в банковском мошенничестве,
говорится в публикации.Трамп в комментарии журналистам в Белом доме
назвал рейд "позорной ситуацией" и добавил, что "охота на ведьм
продолжается".Коэн работает с Трампом с 2007
года.Мюллер приступил к расследованию возможных
связей между российским правительством и штабом нынешнего
главы Белого дома в мае 2017 года.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира