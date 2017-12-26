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Нацгвардия испытала новый бронеавтомобиль "Варта-Новатор"
26.12.2017 14:41
Бронеавтомобиль "Варта-Новатор" приспособлен к эксплуатации в сложных условиях бездорожья. Модель "Новатор" имеет более компактные размеры и гораздо легче своего старшего брата "Варта" Фото: МВС України / Facebook "Бронеавтомобиль сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения с использованием шасси, приспособленного к эксплуатации в сложных условиях бездорожья", – говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что модель "Новатор" имеет более компактные размеры и гораздо легче своего старшего брата "Варта". Также экземпляр оснащен дополнительными опциями, которые обеспечивают комфорт и безопасность экипажа.
https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/1586929568060395
Бронемашина "Варта" была принята на вооружение Нацгвардии и подразделений КОРД Нацполиции в декабре 2015 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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