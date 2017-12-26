Бронеавтомобиль "Варта-Новатор" приспособлен к эксплуатации в
сложных условиях бездорожья. Модель "Новатор" имеет более
компактные размеры и гораздо легче своего старшего брата "Варта"
Фото: МВС України / Facebook "Бронеавтомобиль сконструирован с
учетом современных требований к технике подразделений
спецназначения с использованием шасси, приспособленного к
эксплуатации в сложных условиях бездорожья", – говорится в
сообщении.В ведомстве отметили, что модель "Новатор" имеет более
компактные размеры и гораздо легче своего старшего брата "Варта".
Также экземпляр оснащен дополнительными опциями, которые
обеспечивают комфорт и безопасность экипажа.
https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/1586929568060395
Бронемашина "Варта" была принята на вооружение Нацгвардии и
подразделений КОРД Нацполиции в декабре 2015 года.
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