Ситуация вокруг применения химического оружия против населения Думы в Восточной Гуте (Сирия, пригороды Дамаска), приближает мировые державы к прямой конфронтации. С таким предостережением выступил на заседании Совета Безопасности спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Эндрю де Мистура, передает .

По его оценке, дебаты, касающиеся кровавых событий в Думе, “происходят во время возросшей международной напряженности, которая втягивает национальных, региональных или международных игроков в опасную ситуацию, потенциальную или действительную конфронтацию”. “Это важная сессия Совета Безопасности. У Совета есть острая необходимость найти путь ответы на нынешнюю ситуацию при обеспечении единства”, — заявил де Мистура, не присутствовал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и выступал в режиме телемоста.

Напомним, на заседании Совбеза спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Эндрю де Мистура на фоне последних событий — удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс — призвал все стороны конфликта избегать дальнейшей эскалации.

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