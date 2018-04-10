Украинский форвард Роман Яремчук провел первый поединок в составе “Гента” после восстановления от травмы, сообщает со ссылкой на сайт клуба.

Баталия второго тура плей-офф закончилась для “Гента” домашней победой над лидером первенства “Брюгге” 1:0. Это произошло благодаря голу нигерийского нападающего Калу уже на 2-й минуте встречи.

Яремчук появился на поле на 74 минуте, но результативные действия не сумел записать в протокол.

Отметим, что “Гент” заработал 31 пункт и находится на втором месте уступая “Брюгге” 6-ю баллами.

Напомним, что на мартовский сбор воспитатель сборной Украины Шевченко пригласил в сборную Яремчука, но из-за повреждения нападающий не смог выступить в двух товарищеских баталиях.

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