На заседании Совбеза спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Эндрю де Мистура на фоне последних событий — удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс — призвал все стороны конфликта избегать дальнейшей эскалации, передает .

“Призываем все стороны проявить сдержанность, избежать дальнейшей эскалации и конфронтации”, — сказал он, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

По его оценке, дебаты, касающиеся кровавых событий в Думе, “происходят во время возросшей международной напряженности, которая втягивает национальных, региональных или международных игроков в опасную ситуацию или потенциальную или действительную конфронтацию”. “Это важная сессия Совета Безопасности. У Совета есть острая необходимость найти путь ответы на нынешнюю ситуацию при обеспечении единства”, — заявил де Мистура, не присутствовал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и выступал в режиме телемоста.

Напомним, массированный ракетный удар был нанесен в ночь на понедельник по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. Как сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник, в результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие.

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