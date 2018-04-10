В июне 2015 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий возврата срочных депозитов". Соответствующий законопроект приняла еще 9 апреля 2015 года.

Его целью было установление стабильности финансовой системы через урегулирования механизма создания ресурсной базы деятельности банковской системы, передает со ссылкой на .

Сейчас клиенты банка имеют право получить вклады и начисленные по ним проценты по срочным банковским договором по окончании срока действия договора. До конца июня 2015 года физические лица могли получать собственный вклад или его часть по первому требованию.

"Сегодня действительно нужен действенный правовой инструмент, который защищал бы банки от "панических настроений клиентов" и других субъективных факторов. Однако, если банки будут злоупотреблять неосведомленностью клиентов относительно правовых последствий оформления вклада на условиях срочности, не будут проводить соответствующую разъяснительную работу, изменения окончательно подорвут доверие людей к банкам. Клиент должен понимать все риски и преимущества договора", - еще в 2015-м рассказывал "Юридичній газеті" партнер компании "Бороденко и Партнеры" Алексей Бороденко.

Также законом были внесены изменения в Гражданский кодекс, который регулирует договорные отношения. Также в закон "О ценных бумагах и фондовом рынке", регулирующий оплату депозитных сертификатов. Были исключены нормы их разделения на купонные, бескупонные и процентные. Ведь они не согласуются с определенным законом порядком возврата срочного вклада и процентов по нему.

В то же время досрочный возврат вклада возможен в случае, когда это предусмотрено условиями договора банковского срочного вклада.

"Закон был принят в рамках антикризисного законодательства. Сегодня в договоре прописывают схему досрочного окончания депозитного вклада. То есть указывают за сколько суток нужно обратиться и в какой срок банк должен вернуть деньги. Правда при кризисной ситуации финучреждения могут доказать, что типичный банковский договор не соответствует действующему законодательству. Пока суды все же руководствуются договорам, который был подписан с клиентом напрямую", - рассказал Gazeta.ua финансовый знаток Алексей Лупоносов.

По оценкам Нацбанка, закон способствует снижению рисков банковской системы. Поскольку проблема досрочного снятия депозитов и необеспеченность ресурсами банковских операций была одной из главных причин низкой ликвидности и неплатежеспособности банков.

По итогам 2017 года кредитования населения возросло на 40%, бизнеса - на 8,5%. Увеличилось количество депозитов в банковскую систему. Также улучшились показатели рентабельности активов, капитала банков и значения экономических нормативов. В то же время за подобный период в банках остались "мертвыми" 55% кредитов. В Нацбанке считают, что активному кредитованию мешает сохранение значительных кредитных рисков и высокие процентные ставки.

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