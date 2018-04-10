Компания Facebook пообещала помогать ученым, исследующим роль этой и других социальных сетей в процессе выборов. При этом в компании пообещали, что не смогут влиять на подбор участников проекта и их выводы. Об этом говорится в заявлении вице-президента Facebook по общественным коммуникациям Элиота Шрейджа и главы исследовательского отдела корпорации Дэвида Гинсберга, опубликованном в официальном блоге компании, передает .

“Facebook объявляет сегодня о новой инициативе с целью содействия независимому и заслуживающим доверия исследованию роли социальных сетей в выборах, а также в целом, в демократии”, — говорится в сообщении компании. Работа будет проводить группа ученых, состав которой пока не определен. Facebook утверждает, что она не будет иметь права влиять на подбор участников проекта, на их работу и их выводы. Для обеспечения независимости соцсеть не будет выделять деньги на исследования, его финансировать ряд крупных американских благотворительных фондов.

Напомним, Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской аналитической фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса. Позже Facebook сообщил о утечка данных почти 90 млн пользователей. Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, прибегая к взяткам и распространению негативной информации о кандидатах в интернете.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира