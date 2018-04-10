Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов назвал
"политическим" призыв совета ФИДЕ подать в отставку. Спортивный
чиновник с 2015 года находится в санкционном списке США. Илюмжинов
возглавляет ФИДЕ с 1995 года Фото: EPA По его словам, призыв
"президентского совета ФИДЕ является абсолютно политическим и не
имеющим никакого отношения к шахматам".Илюмжинов назвал санкции США
против него "безосновательными" и добавил, что в сентябре этого
года планирует вновь баллотироваться на пост президента ФИДЕ.8
апреля президентский совет ФИДЕ на заседании в Минске призвал
Илюмжинова покинуть свой пост. За это проголосовали 14 членов
собрания из 15-ти. Расчетный банк Международной шахматной
федерации, швейцарский UBS, до этого предупредил, что собирается в
апреле закрыть счета организации из-за санкций в отношении
Илюмжинова, напомнило "Радио Свобода".Илюмжинов возглавил ФИДЕ в
1995 году и с тех пор часто переизбирался на новый срок. В
ноябре 2015 года Илюмжинов был включен в санкционный список
США "за материальную помощь и действия в интересах и от имени
правительства и Центрального банка Сирии".В марте 2017 года
пресс-служба ФИДЕ сообщала об отставке Илюмжинова, но
россиянин опроверг эту информацию.
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