Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов назвал "политическим" призыв совета ФИДЕ подать в отставку. Спортивный чиновник с 2015 года находится в санкционном списке США. Илюмжинов возглавляет ФИДЕ с 1995 года Фото: EPA По его словам, призыв "президентского совета ФИДЕ является абсолютно политическим и не имеющим никакого отношения к шахматам".Илюмжинов назвал санкции США против него "безосновательными" и добавил, что в сентябре этого года планирует вновь баллотироваться на пост президента ФИДЕ.8 апреля президентский совет ФИДЕ на заседании в Минске призвал Илюмжинова покинуть свой пост. За это проголосовали 14 членов собрания из 15-ти. Расчетный банк Международной шахматной федерации, швейцарский UBS, до этого предупредил, что собирается в апреле закрыть счета организации из-за санкций в отношении Илюмжинова, напомнило "Радио Свобода".Илюмжинов возглавил ФИДЕ в 1995 году и с тех пор часто переизбирался на новый срок. В ноябре 2015 года Илюмжинов был включен в санкционный список США "за материальную помощь и действия в интересах и от имени правительства и Центрального банка Сирии".В марте 2017 года пресс-служба ФИДЕ сообщала об отставке Илюмжинова, но россиянин опроверг эту информацию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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