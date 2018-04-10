Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг признал, что он допустил ошибку, не предоставив достаточного внимания защите личных данных пользователей, что привело к утечке конфиденциальной информации. Об этом он заявил в письменных показаниях Конгрессу США в связи со скандалом вокруг использования компанией Cambridge Analytica личных данных владельцев учетных записей Facebook в интересах предвыборной кампании Дональда Трампа, передает со ссылкой на Reuters.

“Сейчас ясно, что мы не сделали все, что от нас зависело, чтобы предотвратить использование этих инструментов в ущерб пользователям, а именно для распространения ложных новостей, иностранного вмешательства в выборы и риторики ненависти”, — приводит агентство Reuters выдержки из показаний Цукерберга, представленных в Конгресс США. “Мы не в полной мере осознавали нашу ответственность, и это было ошибкой”, — признал глава Facebook.

“Это была моя вина, и прошу прощения, — заявил Марк Цукерберг. — Я основал Facebook, я им управляю, и я несу ответственность за то, что здесь происходит”.

Напомним, Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской аналитической фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса. Позже Facebook сообщил о утечка данных почти 90 млн пользователей. Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, прибегая к взяткам и распространению негативной информации о кандидатах в интернете.

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