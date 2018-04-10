В выступлении на заседании Политбюро Трудовой партии Кореи
северокорейский руководитель Ким Чен Ын "обстоятельно анализировал"
перспективы межкорейских отношений и переговоров с США, отмечает
государственное информагентство КНДР. Ким Чен Ын выступил на
партийном совещании в Пхеньяне Фото: ЕРА "Уважаемый высший
руководитель отметил встречу и переговоры на высшем уровне Севера и
Юга, которые пройдут в "Доме мира" Пханмунчжома
(демилитаризованная деревня на границе между Северной и Южной
Кореей. – ) 27 апреля, обстоятельно анализировал и оценил
направление развития насущных межкорейских отношений и перспективу
диалога между КНДР и США. Еще он представил тактико-стра
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