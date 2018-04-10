В выступлении на заседании Политбюро Трудовой партии Кореи северокорейский руководитель Ким Чен Ын "обстоятельно анализировал" перспективы межкорейских отношений и переговоров с США, отмечает государственное информагентство КНДР. Ким Чен Ын выступил на партийном совещании в Пхеньяне Фото: ЕРА "Уважаемый высший руководитель отметил встречу и переговоры на высшем уровне Севера и Юга, которые пройдут в "Доме мира" Пханмунчжома (демилитаризованная деревня на границе между Северной и Южной Кореей. – ) 27 апреля, обстоятельно анализировал и оценил направление развития насущных межкорейских отношений и перспективу диалога между КНДР и США. Еще он представил тактико-стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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