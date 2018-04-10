проведет два контрольных матча во время сбора в мае. Одним из соперников подопечных Андрея стала сборная Марокко.

Матч состоится 30 мая в Швейцарии. Время и место проведения матча пока не известны, передает со ссылкой на .

"Кроме поединке с Марокко, Украину ждет еще один товарищеский матч. Известно, что это команда, которая играла на Евро-2016. Среди потенциальных соперников называют Албанию, Румынию, Уэльс, Словакию, Северную Ирландию, Турцию, Чехию, Италию, Ирландию, Венгрию, Австрию. К тому же, сборные Словакии и Чехии, скорее только, отпадают, так как Украина имеет с ними сыграть уже осенью в Лиге Наций ", - сообщает isport.ua.

Во время мартовских сборов Украины сыграла два товарищеских поединка. Сначала расписали мировую с Саудовской Арвавией (1:1). А в следующем поединке переиграли Японию (2:1).

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