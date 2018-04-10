Российские самолеты уже четыре раза приближались к кораблю США, который расположился в 100 км от военно-морской базы РФ в сирийском Тартусе, сообщило турецкое издание Hurriyet. ВМС США пока не комментировали информацию о местонахождении эсминца Фото: EPA По данным издания, российские самолеты уже четыре раза приближались к кораблю США, так как он расположился в 100 км от военно-морской базы РФ в сирийском Тартусе.О том, что USS Donald Cook сейчас находится восточном Средиземноморье также сообщали The Washington Post и Washington Examiner, но в ВМС США эту информацию пока не комментировали.В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на химическую атаку в сирийском городе Дума, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Глава Белого дома сразу после инцидента назвал президента Сирии Башара Асада "животным", подчеркнув ответственность Ирана и России за гибель мирных жителей.Имненно "Томагавками" США 7 апреля 2017 года наносили удары по сирийской правительственной авиабазе в Хомсе в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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