Российские самолеты уже четыре раза приближались к кораблю США,
который расположился в 100 км от военно-морской базы РФ в сирийском
Тартусе, сообщило турецкое издание Hurriyet. ВМС США пока не
комментировали информацию о местонахождении эсминца Фото: EPA По
данным издания, российские самолеты уже четыре раза приближались к
кораблю США, так как он расположился в 100 км от военно-морской
базы РФ в сирийском Тартусе.О том, что USS Donald Cook сейчас
находится восточном Средиземноморье также сообщали The Washington
Post и Washington Examiner, но в ВМС США эту информацию пока
не комментировали.В этот же день президент США Дональд Трамп
заявил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов
принять решение об ответе на химическую атаку в сирийском городе
Дума, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Глава Белого дома
сразу после инцидента назвал президента Сирии Башара Асада
"животным", подчеркнув ответственность Ирана и России за
гибель мирных жителей.Имненно "Томагавками" США 7 апреля 2017 года
наносили удары по сирийской правительственной авиабазе в Хомсе в
ответ на химическую атаку в провинции Идлиб.
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