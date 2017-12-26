Полиция задержала двух "сталкеров" в Чернобыльской зоне Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан На территории зоны отчуждения ЧАЭС 25 декабря задержали двух человек. Фото: Наталия Дыхно "Ночью возле Села Залесье работники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили двух юношей. 17-летний житель столицы вместе с 18-летним товарищем из Киевской области вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма" , - сообщает пресс- служба ГУ Нацполиции. За нарушение требований радиационной безопасности полицейские составили административный протокол по ст.46-1 КоАП. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Напомним, что в Чернобыльской зоне насмерть разбился турист-экстремал , который поднялся на радиолокационную башню, чтобы сделать фото. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки зоны двух граждан минимумов необлагаемых Теги: общество