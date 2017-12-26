|Полиция задержала двух "сталкеров" в Чернобыльской зоне
|26.12.2017 14:41
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Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов гражданНа территории зоны отчуждения ЧАЭС 25 декабря задержали двух человек.
Фото: Наталия Дыхно
"Ночью возле Села Залесье работники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили двух юношей. 17-летний житель столицы вместе с 18-летним товарищем из Киевской области вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма" , - сообщает пресс- служба ГУ Нацполиции.
За нарушение требований радиационной безопасности полицейские составили административный протокол по ст.46-1 КоАП.
Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, что в Чернобыльской зоне насмерть разбился турист-экстремал , который поднялся на радиолокационную башню, чтобы сделать фото.
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