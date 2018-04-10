В Одессе один студент зарезал другого во-время конфликта, передает со ссылкой на .

"На территории Приморского района города Одессы между двумя юношами на почве вдруг возникших неприязненных отношений произошел конфликт, который сразу перерос в драку. Во время столкновения один из его участников воспользовался острым предметом и нанес смертельные телесные повреждения своему противнику, после чего сразу скрылся с места преступления", - говорится в сообщении полиции Одессы.

Очевидцы позвонили в полицию. Правоохранители задержали 18-летнего подозреваемого в родном селе в Запорожской области.

"При тесном сотрудничестве полицейских и в Одесской области оперативно-розыскные мероприятия в первые же сутки дали положительные результаты. Было выяснено, что преступник - студент того же вуза, что и убитый. На следующий день его нашли на родине в Запорожье. Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания в Одессе. С ним проводятся следственно-оперативные действия. За содеянное парню грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет", - добавили правоохранители.

В Одессе мужчина посреди улицы набросился с ножом на двух юношей. От проникающего ранения в сердце один из них скончался в больнице. Происшествие произошло ночью на улице Ицхака Рабина в Одессе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира