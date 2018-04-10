|Посольство РФ в США сообщило, что американцы станут самой многочисленной группой иностранных болельщиков на ЧМ по футболу
|10.04.2018 03:05
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https://www.facebook.com/RusEmbUSA/posts/770016053208787
8 апреля неназванный высокопоставленный представитель Белого дома в комментарии британской The Guardian заявил, что футбольным болельщикам из США стоит "подумать дважды", прежде чем ехать в Россию на ЧМ по футболу. По его словам, дипломатический кризис между Россией и Западом представляет угрозу для консульских служб.Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске и Ростове-на-Дону.После инцидента с отравлением экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ни один министр или член королевской семьи не поедет на ЧМ в Россию.Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сказал, что предстоящий турнир похож на Олимпиаду 1936 года в столице нацистской Германии.Позицию Лондона поддержали власти Исландии, Польши, Австралии и ряда других стран.Вице-премьер-министр Австралии Майкл Мак-Кормак предупредил граждан страны об антизападных настроениях в РФ. Он посоветовал австралийцам "дважды и трижды" подумать перед поездкой.
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