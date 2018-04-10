Фаны из США уже купили 16 462 билета на чемпионат мира по футболу, отметили в посольстве РФ в Вашингтоне. Британская газета The Guardian предупреждала об опасности поездки на ЧМ по футболу Фото: EPA "Кто-то в Вашингтоне очень испугался, увидев статистику покупки билетов на ЧМ-2018 в России. По данным ФИФА, на начало апреля американские болельщики купили 16 462 билета. Несмотря на массированную русофобскую кампанию в ведущих американских СМИ, а может и благодаря ей, интерес к нашей стране растет", – отметили дипломаты.По их словам, американцы "хотят увидеть своими глазами, как обстоят дела в России на самом деле". https://www.facebook.com/RusEmbUSA/posts/770016053208787 8 апреля неназванный высокопоставленный представитель Белого дома в комментарии британской The Guardian заявил, что футбольным болельщикам из США стоит "подумать дважды", прежде чем ехать в Россию на ЧМ по футболу. По его словам, дипломатический кризис между Россией и Западом представляет угрозу для консульских служб.Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске и Ростове-на-Дону.После инцидента с отравлением экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ни один министр или член королевской семьи не поедет на ЧМ в Россию.Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сказал, что предстоящий турнир похож на Олимпиаду 1936 года в столице нацистской Германии.Позицию Лондона поддержали власти Исландии, Польши, Австралии и ряда других стран.Вице-премьер-министр Австралии Майкл Мак-Кормак предупредил граждан страны об антизападных настроениях в РФ. Он посоветовал австралийцам "дважды и трижды" подумать перед поездкой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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