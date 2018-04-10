ввели санкции против российской компании UC Rusal. Санкции также касаются ее владельца, российского олигарха Олега Дерипаска, передает со ссылкой на .

Дерипаска подозревают в в организации вмешательства в американские выборы. Таким образом он составляет не меньшую угрозу в Украине, пишет в facebook журналист Юрий Бутусов.

" Дональд Трамп ввел санкции против одной из крупнейших российских компаний Rusal - второго в мире производителя алюминия и его владельца - российского олигарха Олега Дерипаска. Он, как выяснилось, выполняет все приказы Путина и российского правительства. С помощью Дерипаска Россия осуществляет вмешательство в политику других государств. арестовали все имущество Дерипаска - его счета, активы почти на 1 миллиард долларов, личный особняк в Вашингтоне стоимостью 15 миллионов долларов", - пишет Бутусов.

Журналист утверждает, что необходимо арестовать имущество российского олигарха в Украину. В частности Николаевский глиноземный завод.

"Завод за деньги "приватизировали" при президенте Кучме? В конце 2017 года Дерипаска начал операцию прикрытия - и объявил о передаче предприятия из состава Rusal в состав другой компании, которая является акционером Rusal - "Гленкор". Rusal не выполнил данные при покупке обязательства, не соблюдал требований украинских экологов и уклонялся от уплаты налогов. Передача НГЗ "Гленкор" отнюдь не снимает ответственность за много лет такого "владения". Основания для реприватизации есть. И, наверное, будут предложения купить завод от нормальных западных инвесторов. Пора проявить характер и выбросить "дерипасок" и другую путинскую агентуру из Украины. Тем самым сможем поддержать наших союзников - , в борьбе с российскими олигархами. Война с путинской бандой - это наша общая война ", - говорится в сообщении Бутусова.

Стоимость акций компании "Русал" в понедельник утром упала более чем на 40% на Гонконгской бирже и на 46,9% в Московской биржи. Главным акционером компании является , которого внесли в новый "черный список" минфина . Руководство "Русала" предупредило о риске технического дефолта.

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