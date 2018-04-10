У российского актера Алексея Панина 6 апреля за долги конфисковали BMW 523i. Об говорится в сюжете телеканала "Россия 1". "Пожалуйста, не мучайте меня, мне сейчас очень больно!", – закричал художник, когда к нему на парковке подошли судебные приставы. Панин еще несколько раз пожаловался на настроение и захватив вещи из багажника BMW, хромая, пересел в соседний автомобиль. По данным телеканала, суммы вырученной от продажи изъятой иномарки должно хватить на погашение всех долгов актера. | Приставы вынудили Панина отдать автомобиль Видео: Россия 24 / YouTube 21 марта Гагаринский районный суд Москвы запретил Панину выезжать за границу и управлять автомобилем, так как у него накопилось долгов на сумму более 1 млн 281 тыс. руб. (около $22 тыс.). Актер не платил алименты на дочь и штрафы за нарушение правил дорожного движения.видео Видео: Россия 24 / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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