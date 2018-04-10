"Мне сейчас очень больно!" У Панина за долги конфисковали BMW. Видео
10.04.2018 03:36
У российского актера Алексея Панина 6 апреля за долги конфисковали
BMW 523i. Об говорится в сюжете телеканала "Россия 1". "Пожалуйста,
не мучайте меня, мне сейчас очень больно!", – закричал художник,
когда к нему на парковке подошли судебные приставы. Панин еще
несколько раз пожаловался на настроение и захватив вещи из
багажника BMW, хромая, пересел в соседний автомобиль. По данным
телеканала, суммы вырученной от продажи изъятой иномарки должно
хватить на погашение всех долгов актера. | Приставы вынудили
Панина отдать автомобиль Видео: Россия 24 / YouTube 21 марта
Гагаринский районный суд Москвы запретил Панину выезжать за
границу и управлять автомобилем, так как у него накопилось
долгов на сумму более 1 млн 281 тыс. руб. (около $22 тыс.).
Актер не платил алименты на дочь и штрафы за нарушение правил
дорожного движения.видео Видео:
Россия 24 / YouTube