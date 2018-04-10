На Днепре перевернулась лодка. В ней было три человека, передает со ссылкой на .

"Три человека переправлялись на остров Жуків. Лодка перевернулась. Люди исчезли. Лодка вскоре обнаружили на дне ", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели ДСНС и КАРС "Киевская служба спасения". Специалисты проводят масштабные работы по поиску пропавших.

Вблизи Мариуполя в Донецкой области патрульные полицейские спасли слабого рыбака, который едва не утонул. Полицейские остановились и побежали с женщиной к реке. На поверхности водоема лежал человек. Он был без сознания. Правоохранители бросились в воду доставать его. На суше потерпевшего откачали до приезда медиков.

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