Согласно распоряжению президента Мексики Энрико Пеньи Ньето, в ближайшие несколько недель правительство страны пересмотрит общую c США борьбу с наркокартелями и вопросы пограничной безопасности. Ньето пожаловался на различия в политике Мехико и Вашингтона Фото: EPA Процесс согласования в мексиканском правительстве займет несколько недель. После этого Ньето примет решения, основанные на "очень печально известных общественности различиях, которые мы имеем сегодня с Соединенными Штатами".Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай уточнил, что пересмотру подвергнутся сферы сотрудничества в пограничной безопасности, иммиграции, торговли и борьбы с наркокартелями.Пресс-секретарь Белого дома Хелен Агирре Ферре уже заявила, что власть США примет симметричные меры.США планируют до 2027 года возвести на границе с Мексикой стену, которая должна остановить потоки нелегальных мигрантов. Это инициатива была одной из основных в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.В апреле глава Белого дома одобрил развертывание войск национальной гвардии США на южной границе страны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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