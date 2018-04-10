Согласно распоряжению президента Мексики Энрико Пеньи Ньето, в
ближайшие несколько недель правительство страны пересмотрит общую c
США борьбу с наркокартелями и вопросы пограничной безопасности.
Ньето пожаловался на различия в политике Мехико и Вашингтона Фото:
EPA Процесс согласования в мексиканском правительстве займет
несколько недель. После этого Ньето примет решения, основанные на
"очень печально известных общественности различиях, которые мы
имеем сегодня с Соединенными Штатами".Министр иностранных дел
Мексики Луис Видегарай уточнил, что пересмотру подвергнутся сферы
сотрудничества в пограничной безопасности, иммиграции, торговли и
борьбы с наркокартелями.Пресс-секретарь Белого дома Хелен Агирре
Ферре уже заявила, что власть США примет симметричные меры.США
планируют до 2027 года возвести на границе с Мексикой стену,
которая должна остановить потоки нелегальных мигрантов. Это
инициатива была одной из основных в предвыборной кампании
президента США Дональда Трампа.В апреле глава Белого
дома одобрил развертывание войск национальной гвардии США на
южной границе страны.
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