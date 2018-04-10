Украинский центровой Алексей Лень сыграл предпоследний поединок “Финикс Санс” в регулярном чемпионате НБА. В гости к коллективу из Аризоны пришли действующие чемпионы турнира “Голден Стэйт Уорриорз”, передает корреспондент.

Наш соотечественник вышел в стартовом составе и в первом игровом отрезке успешно реализовал два штрафных, а также добавил мяч после промаха партнера. В конце второй четверти “бигмен” забил с нарушением правил от визави.

В третьей четверти Лнь продолжил бомбардировки кольца действующих чемпионов Ассоциации, реализовав сразу четыре броска. Однако “Санс” не сумели избежать поражения — 100:117.

В итоге за 25:09 минуты проведенные на паркете Лень оформил дабл-дабл из 16 очков (7/14 двухочковые, 0/1 трехочковые, 2/3 штрафные) и 10 подборов. Также на его счету 1 результативная передача.

Добавим, что “Санс” с 20 выигрышами и 61 поражением прочно засели на последней строчке Западной конференции и имеют статус наихудшей команды в сезоне.

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