|Официальный курс гривны установлен на уровне 26,02 грн/доллар
|10.04.2018 04:33
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На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,06 грн/долл., передает со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 апреля установлены на таком уровне:
26,026968 грн за доллар;
31,841393 грн за евро;
0,450040 грн за российский рубль;
36,475620 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 9 апреля, курс всех валют снизился.
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