На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,06 грн/долл., передает со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 апреля установлены на таком уровне:

26,026968 грн за доллар;

31,841393 грн за евро;

0,450040 грн за российский рубль;

36,475620 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 9 апреля, курс всех валют снизился.

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