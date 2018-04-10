Российского учителя приговорили к общественным работам за стихотворение об Украине По теме: За публикацию в соцсети "ВКонтакте" стихотворения "На независимость Украины" бывшего российского учителя и поэта Александра Бывшева приговорили к 330 часам обязательных работ. Кромской районный суд Орловской области признал мужчину виновным в "разжигании ненависти или вражды", передает со ссылкой на . Прокуратура просила приговорить поэта к двум с половиной годам колонии-поселения. В тексте приговора указано, что Бывшев поддерживал режим, "установленный в Украине после государственного переворота 2014 года". Бывшев назвал вынесенный ему приговор "беспределом". Накануне оглашения приговора Бывшев на своей странице в Facebook опубликовал стихотворение под названием "Проклятый богом России посвящается". Поэзию "На независимость Украины" Александр Бывшев опубликовал в 2015 году. За это его допросили в следственном комитете и заставили дать подписку о невыезде. Российские силовики провели лингвистический анализ стихотворения Александра Бывшев и обнаружили в нем признаки разжигания ненависти и унижения людей по национальному признаку. Уголовное производство было начато в сентябре 2016 года.











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