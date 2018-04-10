Некоторые участки трассы Киев – Одесса находятся в аварийном состоянии. Видео такого отрезка 8 апреля в Facebook опубликовала пользователь Аня Капацинка. "Вчера ехали по трассе Киев – Одесса и думали, что хуже не бывает. В соцсетях обсуждают "лунный пейзаж" одной из главных трасс Украины Скриншот: Аня Капацинка / Facebook В интервью "Радіо Свобода" министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал, что нынешний ремонт на магистрале Киев – Одесса завершат в начале мая. При этом он уточнил, что капитальный ремонт трассы будет продолжаться еще два–три года.видео Видео: Аня Капацинка / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что facebook видео одесса киев Теги: происшествия