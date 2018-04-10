Некоторые участки трассы Киев – Одесса находятся в аварийном
состоянии. Видео такого отрезка 8 апреля в Facebook опубликовала
пользователь Аня Капацинка. "Вчера ехали по трассе Киев – Одесса и
думали, что хуже не бывает. В соцсетях обсуждают "лунный пейзаж"
одной из главных трасс Украины Скриншот: Аня Капацинка / Facebook В
интервью "Радіо Свобода" министр инфраструктуры Украины Владимир
Омелян пообещал, что нынешний ремонт на магистрале Киев –
Одесса завершат в начале мая. При этом он уточнил, что капитальный
ремонт трассы будет продолжаться еще два–три года.видео
Видео:
Аня Капацинка / Facebook
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