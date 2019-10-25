|Настя Каменських показала принади свого тіла на березі океану (Фото)
|25.10.2019 05:46
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Поп-діва з'явилася на березі океану в білосніжному бікіні. Зверху вона накинула легке пляжне плаття бежевого кольору. Настя позувала чоловікові, демонструючи струнку фігуру і весело сміялася. Її розкішне волосся і легке плаття розвівалися на вітрі. Настя прийшла на пляж без макіяжу, а з аксесуарів залишила тільки фітнес-браслет.
«Тільки ти і природа... І не потрібно більше», - підписала Каменських нові кадри.
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